Mondial U 20 : Sénégal / Etats-Unis, ce jeudi à 11 heures

Les Koto Boys vont en découdre avec les États-Unis (2eme, 1 pt). 1er de sa poule F, le Sénégal (1er, 3 pts+2), en cas de victoire, pourra assurer pleinement une place en quart de finale. il suffira à Mamadou Mbaye et ses coéquipiers de remporter les 3 points de la victoire devant leurs adversaires du jour. Le cas échéant, ils n’auront pas à se faire un grand souci lors de la 3eme et dernière journée pour la qualification.



Boud’chou avait déjà annoncé la couleur, en disant que la rencontre sera jouée pleinement. «Nous n’avons pas de problème. Nous jouons match par match comme je l’ai dit au départ. Le match contre l’Arabie Saoudite est derrière nous, nous allons nous concentrer sur le deuxième contre les États-Unis. Nous allons le jouer pleinement et, après, nous allons évaluer», avait-il dit juste après la victoire face à l’Arabie saoudite. mais il s’attend aussi à un match qui sera âprement disputé. En effet, du côté des États-Unis, il y aura du répondant.



Face a l’Équateur, les américains ont pu marquer dans les ultimes minutes du match pour décrocher le point du nul (3-3). c’est dire qu’ils ont un bon mental et sont combatifs. surtout, ils sont conscients qu’ils ont besoin d’un résultat positif pour ne pas se faire larguer avant la 3eme et dernière journée. dans l’autre match, entre l’Équateur (3eme, 1 pt) et l’Arabie saoudite (0 pt-2), ça ne sera pas facile pour les toutes les deux formations. seule la victoire sera importante pour espérer une qualification pour les quarts de finale.



