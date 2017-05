Mondial U 20 : L’Uruguay passe sans briller (1:0)

Uruguay-Arabie Saoudite était à l’affiche des huitièmes de finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2017, ce 31 mai à Suwon. Match qui opposait l’un des favoris au titre, la Celeste, face à un outsider saoudien imprévisible. Si la logique était finalement été respectée à l’issue de 90 minutes d'âpre combat, les Sud-Américains ont eu plus de mal que prévu à se défaire de leurs valeureux adversaires.



Les Vert et Blancs obtenaient notamment plusieurs balles de but en première mi-temps, par l’intermédiaire de Fahad Alrashidi (40’) et surtout d’Ayman Alkhulaif (10’ 45’), auteur de la plus grosse occasion de la première période juste avant la pause. Mais globalement, la domination était plutôt à l’avantage des hommes de Fabian Coito, malheureux dans le dernier geste à l’image de tentatives non cadrées signées Agustin Canobbio, Nicolas Schiappacasse, et Joaquin Ardaiz (9’, 25’, 31).



L’Uruguay intensifiait la pression après la mi-temps. Ses efforts étaient récompensés d’un penalty, suite à une main dans la surface saoudienne. Nicolas de la Cruz transformait la sentence après avoir pourtant échoué à 11 mètres quelques jours plus tôt face à l’Angleterre (50’). La Celeste avait fait le plus dur, et dès lors reculait abandonnant le cuir à des Saoudiens qui prenaient tous les risques pour égaliser. Mais l’Uruguay, qui n’a toujours pas encaissé le moindre but dans la compétition, sortait les barbelés pour finalement savourer son sésame pour les quarts.



Le saviez-vous ?



Nicolas de la Cruz s’est offert un cadeau d’anniversaire avant l’heure avec ce but, le 100ème de la compétition. Il fêtera ses 20 ans ce 1er juin. Un but qu’il a d’ailleurs célébré avec le ballon sous le maillot, et un pouce dans la bouche, présage d’une autre bonne nouvelle…