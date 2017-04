Mondial Beach Soccer: Le Sénégal en lice face à l’Equateur à 21h GMT

Les Lions de la Teranga version plage font leur entrée en lice dès ce jour contre l’Equateur. Un match qui compte pour le groupe A, celui du pays organisateur. La Suisse parait toutefois au-dessus dans ce groupe, même si les Bahamas auront l’avantage d’être soutenus par leur public et que le Sénégal a fait belle impression lors des qualifications africaines.

Toutefois et selon les spécialistes, le Brésil s’annonce comme le principal favori de l’épreuve. Même s’ils n’ont plus été sacrés depuis 2009, les Auriverdes sont toujours parés d’une aura exceptionnelle, leurs adversaires les affrontant toujours avec beaucoup de respect.





FOOT221