Mondial Beach Soccer 2017 : 5 ème sacre du Brésil

Contre Tahiti, le Brésil a déroulé s’imposant 6-0. Mauricinho a inscrit un doublé tout comme Daniel. Puis Datinha et Catarino ont également marqué pour la Canarinha.



En match pour la 3è place, l’Iran a surpris l’Italie 5-3. Un triplé de Ahmadzadeh et des buts de Mokhtari et Mesigar ont propulser les Asiatiques sur le podium du tournoi. L’Italien Gori se consolera avec le trophée de meilleur buteur avec 19 réalisations, soit le second meilleur total sur une édition derrière le Portugais Madjer (21 en 2006).



A ce Mondial de Beaco Soccer 2017, deux équipes africaines étaient représentées. le Sénégal champion d’Afrique en titre s’est arrêté en quarts de finale, tandis que le Nigéria a été sorti en poules.



Les récompenses

Ballon d’Or adidas : Mohammad Ahmadzadeh (Iran)

Ballon d’Argent adidas : Mauricinho (Brésil)

Ballon de Bronze adidas : Datinha (Brésil)



Soulier d’Or adidas : Gabriele Gori (Italie)

Soulier d’Argent adidas : Rodrigo (Brésil)

Soulier de Bronze adidas : Mohammad Ahmadzadeh (Iran)



Gant d’Or adidas : Peyman Hosseini (Iran)



Prix du Fair-Play : Brésil