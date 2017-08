Mondial 2026 : le Maroc candidat à l'organisation

Cinquième tentative. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé vendredi avoir déposé sa candidature pour accueillir la Coupe du monde 2026. Le pays du Maghreb était déjà sur les rangs pour organiser les éditions 1994, 1998, 2006 et 2010 mais la Fifa n'avait finalement pas retenu le dossier marocain.



Deux candidatures pour 2026



Cette candidature pour le Mondial 2026, le premier qui se disputera à 48 équipes, est la deuxième enregistrée par la Fifa. En avril dernier, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique avaient présenté une candidature conjointe. Le Maroc pourrait devenir le deuxième pays africain à organiser la Coupe du monde, après l'Afrique du Sud en 2010.



Effacer le souvenir de la CAN 2015



Président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad s'est déjà dit "convaincu" que le Maroc pourrait organiser le Mondial 2026. Le pays d'Afrique du nord devait accueillir la Coupe d'Afrique des nations en 2015 mais avait refusé d'organiser l'événement en raison de craintes liées à Ebola.