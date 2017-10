Mondial 2018 : S'il se qualifie, le Sénégal dans le pot 3

Il ne reste plus que 9 places à prendre pour compléter le tableau de la Coupe du Monde 2018. Avec une seule date FIFA (en novembre), avant le tirage au sort prévu le 1er décembre prochain, la composition des chapeaux devient de plus en plus lisible. Le classement FIFA d'hier lundi a d'ailleurs confirmé les 8 têtes de série. Un chapeau 1 dans lequel figurent le pays hôte, la Russie, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique, la Pologne et la France.

En l'état actuel du classement, le Sénégal qui a deux rencontres à jouer au mois de novembre, serait dans le chapeau 3. Les Lions y resteront probablement s'ils arrivent à décrocher le billet pour la Russie. En effet, vu les écarts entre les équipes des chapeaux 2 et 4, il est quasiment impossible de voir le Sénégal basculer dans l'un ou l'autre.



