Mondial 2018 : Quels adversaires pour le Sénégal ?

Les adversaires des Lions au Mondial 2018, en Russie, seront connus vendredi dès 17h. C’est la salle de concert du Palais d'Etat du Kremlin, à Moscou, qui sera réquisitionnée pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018. Le Sénégal attend la composition de son groupe avec impatience. L’on croise les doigts pour que les adversaires proposés au premier tour permettent d'envisager d'aller plus loin dans la compétition organisée du 14 juin au 15 juillet 2018. Forcément, les coéquipiers de Sadio Mané seront tout aussi attentifs que leurs concurrents.

Mais, au regard des chapeaux constitués par la FIFA, le tirage pourrait en effet proposer des poules particulièrement relevées. Le Sénégal est dans le Chapeau 3 en compagnie du Danemark, de l'Islande, du Costa Rica, de la Suède, de la Tunisie, l'Egypte et de l'Iran. Autant d’adversaires que les Lions sont assurés d’éviter lors de la phase de groupe. Le Sénégal n’est donc pas à l’abri de pêcher de gros adversaires. Notamment dans le chapeau 2 où l’on retrouve l’Espagne, l’Angleterre, l’Uruguay, la Colombie, entre autres. Les sélections du Chapeau 1, notamment l’Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, France… apparaissent comme de sérieux poils à gratter. Le chapeau 4 est bien moins dense.



En effet, les 32 pays qualifiés sont répartis en quatre chapeaux de huit équipes. La hiérarchie étant établie en fonction du classement FIFA du mois d’octobre dernier. La Russie, en tant que pays hôte, est placée dans le chapeau 1, en compagnie des sept autres meilleures sélections. A noter que deux nations d’une même confédération ne pourront se retrouver dans le même groupe, à l’exception de celles issues du continent européen.

L’instance du football mondial avait organisé une simulation de tirage au sort pour présenter ses mécanismes en vidéo. Pour cette simulation, le Sénégal était placée dans le même groupe que l’Espagne, le Portugal et la Corée du Sud.



Chapeaux du tirage de la Coupe du monde

Chapeau 1 : Russie, Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne, France.

Chapeau 2 : Espagne, Pérou, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay, Croatie

Chapeau 3 : Danemark, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Egypte, Sénégal, Iran

Chapeau 4 : Serbie, Nigeria, Australie, Japon, Maroc, Panama, Corée du sud, Arabie saoudite