Mondial 2018 : Ferdinand Coly, ancien lion : « Même si c'est l'Allemagne, l'Espagne… »

« Cela veut dire beaucoup de choses. Que les joueurs profitent de ces moments exceptionnels, qu’ils ne se mettent pas la pression. C’est une vitrine mondiale. C’est une récompense pour tous les efforts faits. Les joueurs n’ont rien à perdre, ils sont arrivés à ce stade, c’est beau. C’est vrai qu’il y a la participation de grandes nations.



A notre époque, on avait fait face à de grandes équipes. Le combat entre David et Goliath, c’est sur le terrain. Un match c’est 90 minutes, même si c’est contre l’Allemagne, l’Espagne tc. Même s’il y a un déséquilibre dans le classement des poules, c’est dans cette philosophie qu’il faut aborder ces rencontres. C’est un match de groupe, le petit poucet peut taper fort. Il faut s’inspirer de cela et avoir une motivation sans faille »





stades