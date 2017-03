Monaco : Le bolide à 350 000 € de Radamel Falcao !

On le sait, les voitures de luxe sont l’un des péchés mignons des footballeurs. Il n’y a qu’à voir l’impressionnant garage de Cristiano Ronaldo ou les bolides de Paul Pogba, Neymar et les autres pour s’en rendre compte.

Et forcément, sur la Principauté, on n’est pas les derniers à ce petit jeu. La nouvelle voiture de Radamel Falcao a en effet été aperçue devant le casino de Monte-Carlo : une magnifique McLaren 675LT Spider d’une valeur estimée de 350 000€, capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Un engin qui n’est autre qu’une déclinaison de la 675LT achetée il y a quelques mois par Antoine Griezmann.