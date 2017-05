Monaco : Di Meco déconseille le Real à Mbappé

En Une, le quotidien Marca a annoncé ce vendredi que l’at- taquant de l’AS Monaco, Kylian Mbappé (18 ans, 25 matchs et 14 buts en L1 cette saison), convoité par toute l’Europe, a choisi de s’engager au Real Madrid.

Même si cette information reste à prendre avec des pincettes, le consultant Eric Di Meco conseille très clairement à la jeune pépite d’attendre avant de rejoindre la Maison Blanche.

« Il y en a mille qui ont explosé parce qu'ils ont fait un mauvais choix de carrière. je pense qu’après six mois à ce niveau-là, pour aller dans un club comme le Real, c’est risqué, a estimé l’ancien Marseillais sur les ondes de RMC. je ne dis pas qu’il ne va pas réussir. C’est le gros club où aller parce qu’il y a Zidane, Varane, Benzema. Il sera dans un cocon. Mais c’est peut- être un petit peu tôt. je suis inquiet pour lui, c’est tout. j’espère qu’il ne se grillera pas. (...) Un garçon de 18 ans, il a besoin de jouer. Vous avez vu les progrès qu’il a fait en six mois ? » En mars dernier, l’intéressé affirmait d’ailleurs lui-même ne pas se sentir prêt pour rallier les Merengue.