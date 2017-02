Momo Dieng chanteur : "Comment je fais mes sons (...) Ce que j'ai appris de mon père El hadj Ndiouga Dieng (...) Ce que je pense de la musique sénégalaise"

Il porte fièrement le nom de son père feu El hadji Ndiouga Dieng et s’attelle à perpétuer son héritage aussi lourd soit-il. Mohamed Dieng plus connu sous le nom de Momo épate de par sa voix et son nouveau single "Lang gui" ne laisse aucun mélomane indifférent. Le jeune encadré de Prince Arts excelle dans son art et sa correction et son éducation en disent long sur le caractère de l'enfant de Bargny. Ce qui forge son caractère corrobore son succès sur scène et fait qu'à chacune de ses sorties, Momo Dieng traine un monde fou. Il est aimé surtout par les femmes à qui il a dédié son morceau phare "LANG GUI". Il est aussi revenu sur ses relations avec son défunt père, El hadj Ndiouga Dieng, rappelé à Dieu il y a juste quelques mois.

Comment le jeune chanteur vit-il ce succès? A battons rompus, il a répondu aux questions de Dakaractu dans FACE A...