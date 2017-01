Momo Diamé : « On sait que maintenant chaque match va être difficile! »

Le pensionnaire de Newcastle en deuxième division anglaise, Mouhamed Diamé, a trouvé le match disputé contre l’Algérie comme difficile. Pour lui cependant, l’essentiel a été fait et il espère un bon match contre le Cameroun.

« On avait à cœur de gagner ce match, mais malheureusement on a fait match nul. Dans l’ensemble on est satisfait parce que l’on n’a pas perdu non plus. On continue invaincu dans ce tournoi et on espère aller jusqu'au bout. Avec cette belle équipe du Cameroun ça va être un match très compliqué. On sait que maintenant chaque match va être difficile, on va être prêt, se préparer, savourer pour ce soir, et demain se remettre debout pour attaquer cette équipe... »