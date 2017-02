"Moi j'ai marqué, et toi t'as fait quoi?": Ronaldo s'énerve sur un coéquipier

Le Real Madrid n'a pas vécu la meilleure soirée de sa saison mercredi à Valence (défaite 2-1). Les hommes de Zidane manquent une occasion de distancer le Barça en tête de la Liga. Après coup, l'irritation semblait avoir gagné le camp des Madrilènes.



Ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui pourra dire le contraire. A l'issue du match, où il aura marqué le seul but de son équipe, le Portugais s'est emporté. "Moi, j'ai marqué un but. Et toi, t'as fais quoi?", a-t-il lancé.



La question est: à qui était adressé ce message? Les images filmées à Mestalla ne permettent pas de le savoir. Mais les télévisions espagnoles, elles, sont en boucle..