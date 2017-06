Mohamed Diamé : « Pourquoi je n’ai pas signé à Liverpool»

Cela date de longtemps. Pour autant, Mohamed Diamé garde toujours cet échec dans un coin de sa mémoire. L’ancien milieu offensif des lions a affirmé qu’il était proche de signer à Arsenal et même à Liverpool plus tôt dans sa carrière. «Cela s’est produit avec Liverpool lorsque j’ai quitté Wigan en 2012. Ils (les dirigeants de Liverpool) m’ont presque pris pour un transfert gratuit. Je suis même allé au terrain d’entraînement, j’ai rencontré Kenny Dalglish (l’entraîneur de l’époque) et tout était prêt. J’ai pensé que c’était fait ! Nous avons discuté de la pré-saison et de tout, mais peu de temps après, ils ont renvoyé Dalglish, Brendan Rodgers est arrivé». Et il a tout chamboulé… Après ce raté, le joueur de Newcastle a également connu le même sort avec un autre club du Big 4. «Les contacts avec Arsenal étaient réels, mais après il y a eu un stand-by et je ne sais pas pourquoi», révèle-t-il dans Espn. «Je voulais aller à Arsenal. Pour moi, c’était un gros mouvement, mais Dieu a décidé que ce n’était pas mon chemin», ajoute ce dernier.