Modou Mberry Sylla s'engage à fond pour une totale réussite du meeting de Mamadou Mamour Diallo du 15 janvier

Le coordinateur départemental de l'APR de Louga , Mr Modou Mberry Sylla, a dit ce samedi à Louga, tout son soutien à Mr Mamadou Mamour Diallo, et s'est engagé, à cette occasion , à mobiliser pour la réussite du meeting de rentrée politique de ce dernier qui aura lieu le 15 janvier prochain.

Le président du conseil Départemental de Louga, l'a annoncé officiellement, en marge d'un diner qu'il avait offert aux partenaires étrangers du Festival de folklore et de percussion / Fesfop/ de Louga , dans un entretien avec la presse.

Modou Mberry Sylla a démenti toutes les déclarations « mensongères » faites dans la presse, par Moustapha Diop et ses partisans, tendant à dire que le mouvement de Mamadou Diallo a été dissout dans l'APR, par le président Macky Sall et que c'est lui Moustapha Diop , qui a été à l'origine du report du meeting de rentrée politique de Mr Diallo, entre autres fausses déclarations .

Le coordinateur départemental de l'APR de Louga a déclaré haut et fort, qu'au cours de la. rencontre, avec le Directeur de cabinet du président de la République Mr Oumar Youm, Mr Moustapha Diop a été sommé, de prendre part au meeting de Mamadou Diallo qui sera présidé par le premier ministre

Il a tenu également à faire remarquer, qu'entre lui et Mamadou Mamour Diallo, il n'y a aucun nuage, et qu'ils se concertent en permanence...



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga