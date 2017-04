Modou Diagne Fada sur la cohabitation à l’Assemblée : « Difficile pour l’opposition d’imposer la cohabitation si… »

Modou Diagne Fada, président du parti Les réformateurs (Ldr-Yessal) et ancien président du groupe parlementaire du Pds est formel. Il est extrêmement difficile, pour l’opposition, avec le mode de scrutin en vigueur au Sénégal, d’imposer la cohabitation à l’Assemblée nationale. A moins qu’elle ne soit totalement unie sur le plan national et sur le plan départemental ainsi qu’à l’extérieur du pays. Dans un entretien accordé à Sud quotidien, l’ancien ministre de la Santé sous l’ère libérale revient également sur l’alliance de son parti avec la formation de l’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye pour les prochaines législatives. Comme sur bien d’autres sujets comme la refonte partielle du fichier électoral, le mode d’élection des députés et la répartition des 15 sièges aux Sénégalais de l’extérieur.