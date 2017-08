Modou Diagne Fada fait la comparaison entre Manko Yeesal et War wi

En 2007, Modou Diagne Fada a obtenu 3 députés sous la bannière de War wi. En 2017, il est parti aux législatives en dirigeant la liste Manko Yeesal Senegal, mais a été sauvé par le plus fort reste. Le président de LRD Yeesal a obtenu un seul siège. Quelle est l'analyse qu'en fait l'ancien ministre de la Santé sous Wade ?

Selon lui, entre Manko Yeesal Senegal et War wi, il n'y a pas photo et le résultat obtenu par la dernière coalition citée est beaucoup plus important aux yeux de Modou Diagne Fada que ceux obtenus par War wi.