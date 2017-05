Modou Diagne Fada : « La coalition Yessal Senegaal prône la rupture à l'Assemblée nationale»

Le président de la Coalition Yessal Senegaal, après avoir déposé sa liste, a déclaré face à Dakaractu que " Je suis venu déposer ma liste et j'ai constaté que tout se déroule dans les meilleures conditions. la coalition Yessal Senegaal est une coalition composée essentiellement de jeunes et prône la rupture à l'assemblée nationale. Je crois que la façon avec laquelle l'assemblée nationale est gérée est contraire à notre vision. Nous avons pris l'initiative de nous investir pour changer la façon de gérer l'assemblée nationale. Nous avons quitté la coalition Manko Taxawou Senegaal car nous nous sommes rendu compte que nos chemins et nos visions étaient différents. Alors nous sommes convaincus que notre vision peut changer les choses et nous les mettrons en valeur"