Modification de la circulation à la Vdn : Les nouvelles mesures

Les nombreux embouteillages, qui rendent de plus en plus la capitale sénégalaise moins compétitive, ont fait réfléchir le préfet de Dakar. Pour améliorer la mobilité dans la ville, il a pris des mesures. La première est que de 7h à 10h, il est interdit de traverser la Vdn du côté du siège de la Sonatel. Les automobilistes ne pourront plus donc passer par la cité Keur Gorgui et traverser la Vdn et vice-versa, c'est-à-dire passer par Mermoz et traverser la Vdn par ce point. D’ailleurs, ce mercredi, une réunion d’évaluation est prévue pour analyser ce nouveau plan de la circulation qui a dépoté les embouteillages sur le Pont.

Au delà de cette mesure conjoncturelle, Niangal envisage la construction d’un pont surplombant la Vdn au niveau de la Sonatel et un autre au niveau de la Cnca pour faciliter le passage, des véhicules d’un côté à un autre de la Vdn.

La liquide Sonatel devrait participer au financement dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise (Rse). Le préfet serait aussi bien inspiré s’il prenait une mesure pareille au niveau de la route du Port entre Seras et le Rond-point Scoa où les travailleurs perdent des heures pour arriver à destination, coincés entre camions et conteneurs. Le rond point du pont de Hann est aussi un casse-tête pour les usagers.

L’As