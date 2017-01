Modernisation des cités religieuses : 1 milliard 300 millions pour Popenguine

La rénovation du sanctuaire marial de Popenguine va coûter la somme de 1 milliard 300 millions de nos francs. Des travaux qui seront effectués dans le cadre du vaste programme de modernisation des cités religieuses du Sénégal.

Le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire Abdoulaye Diouf Sarr a été reçu par l'archevêque de Dakar. Une réunion technique pour étudier ensemble avec l'AGETIP le plan de rénovation et d'extension du sanctuaire marial de Popenguine. Construite en 1887, l'église de Popenguine est l'une des plus anciennes du pays. Lieu de pèlerinage catholique connu au Sénégal elle témoigne, comme beaucoup d'autres églises, de la présence importante du catholicisme sur la Petite Côte.