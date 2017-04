Modernisation de l’administration : Un impératif pour atteindre les objectifs fixés en 2035

Tidiane Sylla, ancien ministre sous Diouf, et auteur du livre « management en contexte africain. L’ethno-logique » a, lors de l’émission « grand jury », donné raison au Président Macky Sall, pour sa volonté de réformer l’administration.



Selon lui cela reste nécessaire au Sénégal si on veut atteindre les objectifs fixés par le PSE.



«On ne pourra pas atteindre les objectifs qu’il nous fixe en 2035 si on n’a pas une administration réformée, il faut bien que quelque part l’on ait une structure de pilotage de toutes ces avancées en insistant sur la réforme de l’administration et en allant plus loin dans la décentralisation ».

L’ancien conseiller en organisation au bureau organisation et méthode (BOM) a aussi pointé du doigt la formation des hommes, chose nécessaire.



« Les systèmes de gestion des ressources humaines qui sont mises dans les administrations, je n’ai pas eu l’honneur de participer aux études menées sur la réforme de l’administration, mais c’est une chose nécessaire » a-t-il dit. Indiquant pour finir que le problème « du respect de l’assiduité décrié dans l’administration, c’est le problème du comportement des responsables » avant toute chose.