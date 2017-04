Modernisation de « Baraka » : 20 milliards de FCFA pour la réhabilitation de la Cité

Le Président Macky Sall n’a pas perdu de temps. Après la signature hier du décret qui donne la totalité du périmètre de Baraka au projet. Le plan de restructuration et de réhabilitation du quartier, situé au cœur de Sicap Liberté 6 extension a été lancé ce matin.

Cette cité emblématique de l’histoire de l’urbanisation de notre capitale, comme l’a rappelé le Président Macky Sall, implantée sur deux hectares sera modernisée « grâce à la réalisation d’importants travaux d’aménagements ». Il coûtera près de 10 millions de dollars (environ 20 milliards de FCFA) par des combinaisons de financement.

Ce projet selon le Chef de l’Etat verra trois complexes de 14 bâtiments, « au total 210 appartements dans un espace entièrement rénové dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité ». Outre les infrastructures routières, et les logements modernes « Baraka, sera doté d’équipements collectifs, d’installation de centres de formation professionnelle, de la mise en place de plusieurs magasins, d'un marché, d'un centre médical, d'une école et d'une nouvelle mosquée » a fait savoir le Président.

« Les 1600 habitants de Baraka resterons ici et seront logés gratuitement » a promis le Chef de l’Etat.

« Le génie de ce projet est de pouvoir mettre le foncier à disposition des promoteurs qui pourront valoriser et augmenter la richesse de la zone, et faire la promotion de l’habitant restant, ce qui permettra de faire de Baraka, le cœur des Sicap » s’est-il félicité. Macky Sall

Pour finir, le Chef de l’Etat a lancé un appel aux entreprises sénégalaises qui ont été choisies pour la construction à travailler dans les délais requis et avec la qualité attendue.