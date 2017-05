Mobilisation à l’Obélisque : Me Moussa Diop fait le bilan de Macky Sall et demande le renouvellement de son mandat

Le Directeur général de « Dakar Dem Dikk», président de l'AG/Jotna, et membre de Macky 2012 a organisé hier un rassemblement dit de clarification. Il a fait le bilan, des réalisations du Chef de l’Etat et explicité les réalisations, projets et programmes du gouvernement depuis 2012.

« Nous sommes dans un pays où on parle trop de choses que l’on ne maitrise pas… C’est vrai que la passion est importante en politique mais il faut dire des choses réalisables, il y a de cela quatre ans nous avons pris un pays en lambeaux et depuis lors tout va pour le mieux dans tous les secteurs. Nous allons demander à la population sénégalaise de renouveler le mandat du Président en 2019».

Me Diop, a aussi incité à taire les querelles et offrir la majorité à l’Assemblée nationale aux populations.

« Le PSE est basé sur un vote de loi, si une majorité n’est pas trouvée à l’Assemblée nous allons nous trouver dans un système à l’Italienne. Il n’y pas une raison pour susciter l’instabilité au Sénégal. Et je demande aux gens qui ont une ambition de le faire de façon propre, mais vouloir raconter des contre-vérités… »