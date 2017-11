Miss Afrique du Sud est la nouvelle Miss Univers

Ce dimanche 26 novembre au casino Planet Hollywood de Las Vegas se tenait la célèbre compétition Miss Univers, qui avait sacré Iris Mittenaere, Miss France 2016, la plus belle femme de l'Univers. Mais après un an de règne, il était temps pour Iris, sublime dans une robe bustier rouge, de transmettre sa couronne... à Demi-Leigh Nel-Peters.



Cette jeune femme de 22 ans, qui représentait l'Afrique du Sud et qui est titulaire d'un diplôme de management, s'est retrouvée face à Laura Gonzalez, Miss Colombie, au moment du verdict annoncé par l'inébranlable Steve Harvey. Miss Jamaïque, Miss Venezuela et Miss Thaïlande avaient quant à elles atteint le top 5.



Quant à Miss France 2017, la déception est immense. Très tôt dans la compétition, Alicia Aylies a été éliminée, sans même accéder au Top 16 qui regroupe quatre participantes issues de quatre catégories - Afrique, Europe, Amériques, Asie.



Mais selon Sylvie Tellier, qui était présente à la soirée, la jeune Miss de 19 ans aurait décroché un joli contrat d'égérie pour se consoler. "Ça devrait lui faire du bien au moral", a ainsi confié la directrice de la société Miss France à Gala.