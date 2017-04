Mise en œuvre de la politique environnementale : Beaucoup d’avancées notoires notamment dans la performance technique du département

La réunion du comité de formulation et de mise en œuvre de la politique environnementale, un organe consultatif qui regroupe des acteurs de l’Etat, pour passer en revue les avances de la mise en oeuvre de la politique environnementale, a permis de constater beaucoup d’avancées notoires, notamment dans la performance technique du département. L’annonce est du Secrétaire général du ministère de l’environnement et du développement durable, Ramatoulaye Ndiaye Dieng.



L’objet de l’atelier de cette année était de passer en revue les objets de programmation pluriannuelle budgétaire, mais aussi le rapport annuel de performance et le plan de performance 2017.



« Dans notre marche dans la mise en œuvre de la politique environnementale, nous avons noté beaucoup d’avancées notoires notamment dans la performance technique du département qui est de 83% et de 82% de performance financière, des avancées notoires par rapport aux autres années », a dit Mme Ndiaye.



Mais les enjeux restent la comme la dégradation des terres, la conservation de la biodiversité « mais nous avons une stratégie très claire pour venir à bout de ces problématiques » a-t-elle dit.



« Nous avons des méthodes dures et plus soft. Mais très coûteuses. C’est pour cela que nous convions à chaque session comme celle-ci, les partenaires techniques et financiers pour leur dire là où nous voulons aller ».



M. Pierre Yves Bertrand, conseiller régional développement durable, ambassade de France à Dakar et tête de file des partenaires techniques et financiers, a entre autre observation sur le mouvement et planification budgétaire, indiqué qu’il était utile de multiplier les occasions de dialogue entre les autres départements sectoriels. Selon lui, il serait bon que les actions combinées de tous les acteurs techniques en faveur d’une vraie transition écologique et énergétique en faveur d’un verdissement du PSE fassent l’action d’une concertation multi sectorielle.