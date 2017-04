Mise en œuvre d’une plateforme pour la bonne gestion de la commercialisation du riz local

Pour mieux valoriser la commercialisation du riz local, un atelier d’évaluation a été organisé pour permettre aux acteurs de promouvoir la bonne gouvernance des chaines de riz. Le Sénégal dans sa mise en œuvre d’une auto suffisance en riz, a mis en place une plateforme pour la bonne gestion de la commercialisation du riz. Selon Babacar Diagne, représentant du ministre du commerce, l’Etat du Sénégal prévoit 200 milliards par an en déficit de la balance commerciale, 16% réservé et un gain supplémentaire de deux points.

En vue de favoriser la commercialisation du riz local, le ministère du commerce a mis en place une plateforme de commercialisation qui a pour objectif d’intégrer le riz local dans les circuits de la grande distribution au niveau national. Cette plateforme a aussi permis le volume d’exportation à l’achat et à la distribution du riz local.

« Le bilan de la problématique permet d’identifier tant les facteurs bloquants que de leur trouver des solutions. Le marché du riz importé s’est orienté au cours des dernières années vers des qualités de riz moins cher », indique Babacar Diagne avant de poursuivre que cette évolution s’explique par une traduction une baisse des prix courants entre 2009 et fin 2012 d’environ 20%.

C’est dans ce contexte qu’il informe que face aux aléas du marché international et à la concurrence, la CEDEAO a adopté le texte CEDEAO pour renforcer la politique pour une bonne gestion du riz et de la fiscalité. « Suite aux nouveaux textes de la CEDEAO, les droits de tarifs et fiscaux sont prévus à 5%, pour d’autres types de riz à savoir décortiqué, blanchi ou semi blanchi, les droits sont estimés à 10%, mais l’Etat du Sénégal en fonction de la capacité de la production nationale du riz à couvrir les besoin alimentaires, a la possibilité de demander un relèvement des tarifs de 20% à 30% », aurait déclaré le représentant du ministre du commerce lors de l’atelier d’évaluation de la commercialisation du riz local.