Ministre Oumar Guèye : « Rufisque est un département d’avenir mais cela dépend de ses fils »

Prenant part à la cérémonie de lancement des préparatifs du 1er Forum économique et social international de Rufisque, le ministre Oumar Guèye a tenu à sensibiliser l’ensemble des natifs de la localité sur le potentiel économique pour le développement de Rufisque. Ainsi dira t-il «Rufisque est un département d’avenir mais cela dépend des fils et filles de Rufisque». Ce qui veut dire que selon lui, toutes les potentialités sont réunies pour assurer la prospérité économique du département qui couvre 12 communes, avec leur diversités culturelles et linguistiques.

Par ailleurs, le ministre soutient que pour l’érosion côtière à laquelle est confrontée la localité, des études importantes sont en train de se développer dans le cadre de la mise en œuvre du PSE. Et un programme d’adaptation au changement climatique est en phase d’être mis en place…