Ministère de l’Enseignement Supérieur : Remise de valises en énergie solaire photovoltaïque

Ce matin, vers les coups de 10 heures dans un hôtel de la place, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et la Coopération allemande ont procédé à une remise de valises pédagogiques.

Cette dotation est destinée à quatre universités que sont : l’Université Gaston Berger de Saint Louis, Assane Seck de Ziguinchor, Alioune Diop de Bambey et l’école Polytechnique de Thiès. Cela, afin de leur apporter l’appui nécessaire en énergies renouvelables pour les besoins des travaux pratiques des étudiants.

Apres cette remise aux différents récipiendaires, un atelier de révision des syllabus du Master Interuniversitaire en énergie renouvelable (Mier) a eu lieu pour permettre des échanges entre les différentes acteurs.

L’atelier consiste à apporter un soutien pour une révision du syllabus de ce master interuniversitaire et permettre une meilleure orientation des futurs diplômés vers le marché du travail selon l’offre et la demande.

Le représentant de l’université Gaston Berger n’a pas manqué de préciser que depuis 2009, ils ne subissent pas une contrainte afférente à l’insertion de leurs étudiants après formation et que la valise pédagogique va leur permettre de développer l’aspect pratique. « Ce sont les mêmes valises qui sont utilisées dans les universités allemandes et d’ici peu le Sénégal aura les mêmes compétences », souligne-t-il

Cornelia Seck, à son tour, affirme : « Ce secteur des énergies renouvelables est très prometteur et nous ferons tout pour que cela soit pratique et non pas seulement théorique », conclut-elle…