Mini-foot : Pape Samba Diallo "Paco" élu meilleur gardien de la Coupe du Monde

Durant la Coupe du Monde de mini-foot, tout a déjà été dit sur Pape Samba Diallo. On a loué ses qualités de portier, ses exploits, et c'est tout naturellement qu'il a été élu meilleur gardien de la compétition. Le dernier rempart de l'équipe du Sénégal s’est vu remettre le titre de "best goalkeeper" de la Coupe du Monde mini-foot Tunisie 2017. Auteur d'une compétition magnifique, le gardien de la Jeanne d'Arc de Dakar aura porté à bout de bras la sélection sénégalaise toute la compétition durant. Il était donc ainsi logique de le récompenser.