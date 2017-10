Mini-foot : Le beau parcours du Sénégal à la Coupe du Monde

A Nabeul, en terre inconnue, ils ont fait fi de la glorieuse incertitude du sport. L’équipe du Sénégal s'est facilitée la vie jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde mini-foot. Jusqu’à un choc contre le Mexique ! Et, la sélection sénégalaise, valeureuse mais en panne de solutions de rechange, a été battue (3-1) par une solide équipe de Mexique. Momo Cissé et ses coéquipiers s'arrêtent donc aux portes des demi-finales.

En tant qu'invité, le Sénégal faisait figure d'outsider de la deuxième édition de la Coupe du monde mini-foot. Cette position assumée, les Lions s’ouvrent un parcours non moins abordable, a priori, jusqu’au dernier carré. Mais, une élimination inespérée en demi-finale ne doit pas faire oublier le beau parcours des Lions du mini-foot, en Tunisie.

Lors de la première journée, ils ont ainsi largement dominé l'Inde (11-0), le dimanche 8 octobre. Les Lions entament ainsi avec un appétit féroce la Coupe du monde mini-foot, ouvert vendredi 6 octobre, à Nabeul, avec le match d’ouverture entre tunisiens et portugais. Delà, l'objectif était de s’extraire sans trop de peine du groupe D, où le Sénégal affrontait de grosses pointures. A condition bien sûr que tout se passe comme prévu…

Si la logique était scrupuleusement respectée, l’équipe du Sénégal ne devait pas passer devant les Etats Unis, première puissance en mini-foot. C'est l'équipe championne en titre! Favorite, les américains n'ont pu endosser leur rôle et le Sénégal les a tenu en échec (2-2), lors de la deuxième journée de la phase de poule, qui s'est jouée le 9 octobre. Momo Cissé délivre les siens, sur pénalty dans les ultimes secondes. Tenant du titre, les Usa se sont contenté de la troisième place derrière l’Espagne et le Sénégal dans le groupe D.

A l'issue d'un premier tour de haute volée, la sélection sénégalaise (4pts +10) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de mini-foot, malgré sa défaite (4-3) face à l'Espagne. Les joueurs de Cheikh Sidy Ba sont sortis deuxième d’une poule D qui leur réserve successivement la Roumanie en huitièmes, la France en quart de finale, puis le Mexique, en demi.

En huitième de finale, Momo Cissé et ses coéquipiers ont eu rendez-vous avec la meilleure équipe d'Europe, issue du groupe E. C'est l'équipe six fois championne d'Europe que le Sénégal a trouvé sur son passage au-delà du premier tour. Comme dans un rêve, le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde mini-foot en battant la Roumanie (3-1, tirs au but), jeudi 12 octobre, à Nabeul, en Tunisie.

Passé cet écueil, il retrouve la France, le lendemain 13 octobre, victorieuse de la Russie aux tirs au but (3-1). La sélection sénégalaise crée l'exploit à nouveau, 4-3 en faveur du Sénégal, devant une sélection française bien rodée. Et l'histoire se répète! Mission accomplie pour les Lions du mini foot ! Momo Cissé et ses co-équipiers sont en demi-finale de la Coupe du monde du mini-foot où ils retrouvent un Mexique, plus expérimenté. Et c'est l'élimination inespérée!

Un parcours presque sans faute pour les hommes de Cheikh Sidy Ba. Unité de lieu, unité d'action, unité de temps. Partout en Tunisie, le parcours des joueurs sénégalais a réveillé tout un pays. Avec eux, les filets ont tremblé 28 fois, en 7 matches. Les buts de Momo Cissé propulsent le Sénégal. Avec 9 buts, en tant que défenseur, c'est le héros des Lions. Résultat : son nom est sur toutes les lèvres.

L'équipe du Sénégal a des architectes, Cheikh Sidy Ba et Mansour Ayanda, des maître-artificiers, Mouhamed Niang Diop, Momo Cissé et Moustapha Nam. Unité de lieu : la Tunisie. Unité d'action : des buts venus d'ailleurs. Unité de temps : c'était cet été en Tunisie. À la fin du roman, les Lions ont perdu certes, mais ils ont frôlé l'exploit. Après s'être arrêtés aux portes des demi-finales, le Sénégal est allé chercher la victoire pour le podium face à l'Espagne (5-0). Les coéquipiers de Momo Cissé ont brillamment effacé la déception née de son élimination en demi-finale. Le Sénégal achève donc la Coupe du monde de mini-foot avec une troisième place bien méritée.