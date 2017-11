Mimi Touré sur le dialogue national : " Il n'y a jamais d'unanimité dans la vie. Il faut juste continuer et rester ouvert du point de vue de l'esprit "

L'envoyée spéciale du chef de l'État, Aminata Touré, qui était venue présenter ses condoléances à Léona Niassène, s'est prononcée sur la relance du dialogue politique national. " Le dialogue doit être permanent, il n'est pas occasionnel. Oui, la démocratie se nourrit de contradictions, mais le plus important, c'est que cela se passe dans la courtoisie et la sérénité".



Poursuivant dans cette même lancée, l'ancien premier ministre de mettre les points sur les 'i', " Il n'y a jamais d'unanimité dans la vie. Il faut juste continuer et rester ouvert du point de vue de l'esprit. Le président de la République est un homme ouvert et il continuera à le rester".



Aminata Touré a été reçue par le nouveau Khalife de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niass et l'aîné du défunt khalife, Mouhamed Niass.



Elle s'est aussi rendue à Kasaville où elle a aussi présenté ses condoléances à la famille Dème, suite au décès du Khalife général.