Mimi Touré et les principaux chefs religieux du Kenya invitent les deux principaux candidats à l'élection à préserver la paix, valeur suprême de toutes les religions

Mimi Touré, co-leader avec John Kerry (numéro deux de l'Administration Obama) de la mission d'observation du Centre Carter pour les élections générales du Kenya, a tenu une importante concertation avec les principaux chefs religieux, musulmans, chrétiens, évangélistes et Hindous afin d'encourager leur plateforme multi-confessionnelle à oeuvrer activement pour des élections pacifiques prévues le 8 Août prochain.

Des rumeurs folles courent à travers le pays et de nombreux habitants de Nairobi quittent déjà la capitale pour éviter de vivre l'expérience des terribles violences qui ont fait de nombreuses victimes lors de l'élection présidentielle de 2013.

Les élections de mardi prochain dont la présidentielle s'annonce très disputée entre le président sortant Uhuru Kenyatta et Raïla Odinga opposant historique qui a fait 8 ans de prison sous différents régimes...