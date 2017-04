Mimi Touré au Maire de Montréal "Tu quoque Coderre ?" (Toi aussi Coderre ?)

En annonçant l'implication dans une affaire de corruption du Maire de Montréal et souteneur de son homologue de Dakar, Khalifa Sall, nous relevions que la nouvelle n'allait pas déplaire à l'ancien Premier Ministre. Aminata Touré dite Mimi qui était montée dernièrement pour dire ses quatre vérités à Denis Coderre après la publication par ce dernier d'une vidéo dans laquelle il s'attaquait au pouvoir. Et la suite des événements nous donnent raison : Mimi s'est fendue d'un succulent post adressé a Denis Coderre. À lire...



"Une semaine après ma lettre ouverte relative à votre vidéo sur l'affaire des fausses factures de la mairie de Dakar, Tu quoque Coderre? serais-je tenté de vous demander pour paraphraser les derniers mots en latin de Jules César. Traduction en français: Vous aussi Maire Coderre? Selon l’enquête du Journal de Montréal, "la Police Fédérale canadienne et l’Unité anticorruption du Québec (UPAQ) enquêtent sur une de vos transactions financières non déclarée que le gendarme de l’éthique aurait qualifiée de douteuse". Vous voilà maintenant pris, Monsieur le Maire, dans votre propre tourmente après votre prédécesseur Applebaum tout juste condamné pour corruption à 12 mois de prison et 2 ans de probation. Décidément! Ce sont les montréalais qui doivent se poser de sérieuses questions sur leur personnel politique! Sans chercher à m'immiscer dans vos affaires internes, je reste convaincue qu'à l'instar de la Justice sénégalaise, la Justice canadienne saura dire le droit en toute indépendance."



Aminata Touré

Ancien Ministre de la Justice du Sénégal