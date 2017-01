Mike Pompeo officiellement nommé chef de la CIA

Mike Pompeo, élu républicain, est seulement le troisième membre de l'administration de Donald Trump a être confirmé à son poste.



Le nouveau chef du service d'espionnage, âgé de 53 ans, a été confirmé au Sénat par un vote à 66 voix pour et 32 contre, s'appuyant notamment sur un fort soutien des adversaires démocrates.



"Il sera un excellent directeur de la CIA", a salué Paul Ryan, l'homme fort du Congrès américain, qui a félicité son collègue de la chambre des représentants sur Twitter.



Une large portion de l'opposition démocrate lui concède sa fine connaissance sur les questions de renseignement, notamment dans le domaine de la cybersécurité.



Il "s'est engagé à respecter la loi au regard de la torture (et) promis de fournir une analyse objective du respect par l'Iran de l'accord sur le nucléaire", a souligné la sénatrice démocrate Dianne Feinstein, vice-présidente de la commission du renseignement.



Avant Mike Pompeo, seuls deux ministres non controversés de Donald Trump avaient été confirmés à leurs postes, avec l'appui de très nombreux démocrates: les anciens généraux James Mattis à la Défense (98 contre 1) et John Kelly à la Sécurité intérieure (88 contre 11), vendredi.