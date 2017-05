Michelle Obama attaque l'administration Trump: "Quel est votre problème?"

Très discrète depuis la fin du mandat de son époux, Barack Obama, Michelle Obama est finalement sortie du silence, vendredi. L'ancienne première dame des Etats-Unis a réagi à la décision de l'administration Trump de supprimer son programme pour promouvoir des repas plus sains dans les cantines scolaires américaines.



Lors d'une conférence sur la santé qui avait lieu à Washington, Michelle Obama a déclaré que davantage de repas sains, contenant moins de sucre, moins de graisse et moins de sel, doivent être distribués dans les écoles.



"Ce ne sont pas des fakes news, l'obésité augmente chez les jeunes", a alerté Michelle Obama, avant de se questionner sur les motivations de l'administration Trump: "C'est maintenant qu'il faut réfléchir à leur motivations. Se poser et se demander: pourquoi ne voulez-vous pas que nos enfants mangent de bonnes choses à l'école? Quel est votre problème?"



"Tout le monde s'inquiète pour les enfants. Ça s'arrête là. Il s'agit de nos enfants, non? Ça n'a rien à voir avec la politique. Pourquoi une personne approuverait que nos enfants mangent n'importe quoi? Pourquoi rester assis, paresseusement, et être d'accord avec ça?", a-t-elle encore déclaré, appelant à laisser les querelles de partis de côté.