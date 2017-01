Meurtre du sénégalais Amadou Ba à Franceville : Ce que l’on sait du drame…(PHOTOS)

Un sénégalais âgé de 45 ans, répondant au nom d’Amadou Ba avait été tué au début du mois de Janvier dans la ville Gabonaise de Franceville. Coïncidence, la ville accueille aussi les « Lions » de la Téranga dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations de football. Nos envoyés spéciaux dans le Haut Ogoué, ont cherché donc à en savoir plus sur cette affaire sordide. Pour rappel, la victime, un commerçant sénégalais originaire de Matam, avait été ligoté par ses agresseurs avant de se faire écrabouiller le crâne. Il avait plus tard été mis dans son frigo, avec tous les produits qu’il contenait.



L’affaire avait fait grand bruit ici, et depuis lors l’enquête avance, mais rien ne filtre pour le moment. Les personnes interrogées sur cette affaire préférant nous tourner le dos à son évocation. Il faut dire qu’avec la coupe d’Afrique ce genre d’affaires pourrait perturber la quiétude des nombreux étrangers dans la ville.



Mais pour les mobiles du crime, il semblerait que ses agresseurs voulaient mettre la main sur son magot. On parle d’une somme assez faramineuse même si elle ne nous pas encore été confirmée. En tout état de cause, Amadou Ba, avait avant cette soirée fatidique été cambriolé à deux reprises, consent à nous dire une source.



« Il habitait dans un coin assez reculé, on lui avait demandé de quitter là-bas et de venir vers la ville», ajoute notre interlocuteur. Cette troisième agression de la victime lui a été finalement fatale. Mais il se susurre que les choses devraient bientôt être au clair et les assassins de notre compatriote, appréhendés.