Meurtre de l'étudiant Mazine Shakiri : L'amicale des marocains à Dakar indignée

Les étudiants marocains disent stop à la violence et aux agressions contre leurs compatriotes installés au Sénégal. Dans une déclaration, les étudiants chérifiens étalent leur colère. « On vient dans ce beau pays pour des échanges scientifiques avec nos confrères sénégalais. On apporte, on s’intègre et on crée une diversité qui réalise un aspect international au sein des universités sénégalaises. Malheureusement, chaque année on assiste à des cas de vol et d’agression, qui visent de façon organisée et sélective les quartiers habités par des étudiants étrangers, et le pire c’est que ça peut aller jusqu’à l’assassinat de la personne agressée. L’exemple typique ce matin un étudiant marocain en année de thèse dentaire tué de sang-froid devant son domicile par des agresseurs alors qu’il sortait de chez lui. Il a saigné de l’artère fémorale jusqu’à perdre son âme. C’est tellement triste et difficile à avaler ».