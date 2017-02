Meurtre de l’étudiant Marocain Mazine Chakiri : 5 personnes ayant reconnu les faits arrêtées

Agressé dans la nuit du Samedi au dimanche dernier, l’étudiant Marocain Mazine Chakiri a succombé à ses blessures suite à un coup de couteau. L’adjudant Henry Boumy Cissé, porte-parole de la police a annoncé tout à l’heure en conférence de presse que 5 personnes ont été interpellées après une enquête dans les environs. Selon lui ces dernières ont reconnu les agressions opérées dans ces zones dernièrement et le meurtre aussi de l’étudiant marocain.

« Hier vers minuit les éléments du groupe de recherche et d’interpellation de la DIC, ont effectué une descente dans les environs de la scène de crime en explorant les quartiers de la zone A et B. Cela a permis d’arrêter cinq individus parmi lesquels ceux qui ont attenté à la vie de l’étudiant et qui ont reconnu être les auteurs des agressions vers le Canal 4 et les attaques armées de plus de quatre points Wari récemment » a éclairé l’adjudant.

Il a rappelé que la police était républicaine et à la disposition d’étrangers qui vivent harmonieusement dans notre police cela en réponse à une sortie d’une étudiante marocaine contre l’institution.

Il a lancé un appel à témoins des victimes d’agression de Fass, Medina et Gueule Tapée à se rapprocher de la DIC pour voir si les personnes arrêtées seraient un de leurs agresseurs.