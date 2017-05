Meurtre d’un commerçant en 2014 : Travaux forcés à perpétuité pour Serigne Modou Sylla

La chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Diourbel (centre) a condamné hier lundi, l’accusé Serigne Modou Sylla aux travaux forcés à perpétuité pour un meurtre commis en juin 2014 à Touba Bélel, dans la même région.

M. Sylla est reconnu coupable de vol avec infraction commis la nuit, avec violence ayant entraîné la mort.

La chambre criminelle a acquitté Bathie Diop, son co accusé, qui, selon le verdict, n’est pas responsable de la mort d’Abdou Fall, un boutiquier tué à Touba Bélel par une bande de malfaiteurs.

La victime avait été battue par ses assaillants, qui lui ont soutiré de l’argent et six téléphones portables.

Abdou Fall a succombé à ses blessures au lendemain de l’agression, à la suite de son évacuation à l’hôpital Matlaboul-Fawzeini de Touba (centre).

Cheikh Tidiane Mbodji, le conseil de Serigne Modou Sylla, a relevé au cours de l’audience « des doutes et incertitudes » dans l’enquête préliminaire.

Il dit avoir décelé des « contradictions » dans le rapport d’autopsie et le certificat médical du dossier.