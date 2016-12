Meurtre d’Ashley Olsen : Le sénégalais Cheikh Diaw condamné à 30 ans de prison

Un Sénégalais de 27 ans a été condamné jeudi à Florence à 30 ans de réclusion pour le meurtre en janvier d'Ashley Olsen, une Américaine de 35 ans retrouvée étranglée dans son appartement du centre historique de la ville.

Arrêté le 14 janvier, cinq jours après la découverte du corps, Tidiane Cheik Diaw avait été reconnu coupable d'homicide volontaire. La cour d'assise de Florence n'a cependant pas retenu la circonstance aggravante de la cruauté avancée par l'accusation.

L'enquête a permis de déterminer que le condamné avait rencontré la jeune femme dans une discothèque le soir du drame, avant de poursuivre la nuit chez elle. Il avait été identifié grâce aux caméras de surveillance qui l'ont filmé entrant au domicile de sa victime puis par les traces ADN sur un préservatif et sur un mégot de cigarette retrouvés dans l'appartement.

Selon les conclusions de l'enquête, le Sénégalais et l'Américaine ont consommé alcool et drogue ce soir-là et se sont battus après un rapport sexuel consenti.

En situation irrégulière, M. Diaw était considéré comme un « rat de discothèque ». Selon l'accusation, qui avait requis la réclusion à perpétuité, c'est lui qui a d'ailleurs fourni la drogue de la soirée. Il a reconnu que la jeune femme s'était cognée après qu'il l'ait poussée, mais il a assuré qu'elle était encore en vie et qu'ils étaient réconciliés quand il a quitté l'appartement.



L'autopsie de la victime, qui avait conclu à une mort par strangulation, avait aussi décelé une double fracture du crâne. Le parquet avait toutefois exclu le scénario d'un jeu érotique ayant mal tourné.

Native de Floride, Ashley Olsen travaillait comme organisatrice d'événements. Décrite par ses proches comme une jeune fille « créative » et « généreuse », elle s'était installée en Toscane il y a plusieurs années pour se rapprocher de son père, un professeur d'art. Sa famille était présente jeudi au tribunal pour l'annonce du verdict.