Meurtre à Ouakam : Papis Mané retrouvé nu, avec des blessures sanglantes

Le réveil a été difficile hier Jeudi pour les populations de Ouakam, plus précisément de la Cité Malick Sy qui jouxte les Mamelles. Un homme, a en effet été retrouvé mort à la devanture d’un immeuble, habité que par des locataires. La victime qui ne portait aucun vêtement, avait des blessures à la tête et sur le corps. L’homme n’était pas connu dans la Cité, mais s’appelle Papis Mané et habitait Touba Ouakam. Les gendarmes arrivés sur les lieux ont orienté leur enquête sur deux locataires. Mais au total, c’est deux hommes et deux femmes qui ont été embarqués. Le pantalon de la victime ainsi que ses chaussures et son portable auraient été trouvés dans la chambre de ces derniers.

