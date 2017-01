Mesures importantes prises en faveur des Maires et des collectivités locales : L'AMS adresse une motion de remerciements au président de la République et à son Gouvernement

Le Bureau de l’Association des Maires du Sénégal (AMS) s’est réuni en session ordinaire les 14 et 15 janvier 2017 à Saly Portudal.

Après avoir entendu le compte rendu fait par le Secrétaire Général sur les activités menées durant l’année 2016, entre autres points inscrits à l’ordre du jour, le Bureau a décidé d’exprimer solennellement ses remerciements et sa gratitude au Président de la République et au Gouvernement pour les mesures importantes prises en faveur des Maires et des collectivités locales, notamment :



➢ L’augmentation significative du Fonds de Dotation à la Décentralisation (FDD) et du Fonds d’Equipement des Collectivités Locales (FECL) ;



➢ L’augmentation de la subvention allouée à l’AMS pour tenir compte des membres qui sont passés de 158 à 557 ;



➢ Le bénéfice du passeport diplomatique pour les membres du Bureau de l’AMS et du passeport de service pour tous les autres Maires ;



➢ L’octroi de véhicules pour tous les Maires du Sénégal ;



➢ L’exécution heureuse de la première phase du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) au profit des collectivités locales du monde rural, et la mise en œuvre d’une deuxième phase du PUDC avec une implication des collectivités locales ;



➢ La mise en route du programme « PROMOVILLES » en faveur des communes urbaines ;

➢ Les nouvelles dispositions s prises pour accroître les ressources des collectivités locales dans le cadre des réajustements prévus au niveau du Code Général des Collectivités Locales communément appelé Acte 3 de la décentralisation

➢ La mise en place progressive de la Fonction Publique Locale, suite au vote d’une loi à ce sujet

Toutes ces mesures sont la manifestation de la volonté politique et de l’engagement du Président de la République et du Gouvernement pour un approfondissement de notre politique de décentralisation, et de l’importance accordée au rôle des collectivités locales dans la territorialisation des politiques publiques.

Par ailleurs, l’AMS prend acte de la considération ainsi accordée aux Maires et aux Elus locaux en général, et souhaite des avancées encore plus marquées dans le statut des Maires et des Elus locaux, tant au plan protocolaire, qu’au plan des protections sociales et immunitaires, ainsi qu’au plan du régime indemnitaire.

Fait à Saly Portudal, le 15 janvier 2017