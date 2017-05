Messi honoré en Espagne, une rareté !

🔟😀🏆



Leo Messi, nombrado Mejor Jugador de #LaLigaSantander en el mes de abril. https://t.co/T598itxXe7 pic.twitter.com/MYYoLAcoP2

— LaLiga (@LaLiga) 12 mai 2017



Lionel Messi a reçu vendredi le titre du meilleur joueur du championnat espagnol pour le mois d’avril, au cours duquel il marqué huit buts, dont un doublé à Santiago-Bernabeu lors du Clasico, et délivré trois passes décisives.Et si l’on pouvait a priori croire que cet énième trophée, créé en septembre 2013, ne représentait pas forcément grand-chose pour le quintuple Ballon d’or, c’est seulement la deuxième fois qu’il se le voit décerner !Ronaldo, pas mieuxCar l’Argentin du Barça a dû patienter jusqu’en janvier 2016 pour le remporter pour la toute première fois. Il aurait pourtant pu se l’adjuger en mars 2014 par exemple, lorsqu’il avait notamment inscrit neuf buts en championnat, comme en novembre de la même année. Mais Keylor Navas puis Carlos Vela lui avaient alors été préférés.Et si beaucoup ont crié au complot anti-catalan, d’autant plus que Neymar est le premier Barcelonais à avoir été plébiscité en novembre 2015, qu’ils se rassurent: son grand rival madrilène, Cristiano Ronaldo, ne l’a également emporté que deux fois (novembre 2013 et mai 2015), soit moitié moins qu’Antoine Griezmann, consacré à quatre reprises.