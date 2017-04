Message du Président : Maître Ousmane NGOM se réjouit de la revalorisation totale du Statut du Chef de Village

L’ancien ministre Ousmane Ngom, leader de « liberal ça kanam » et de la coalition « senegal ça kanam » sur le discours du Chef de l’Etat en cette veille de fête nationale, salue la décision de la « Revalorisation totale du Statut du Chef de Village ». Une décision salutaire note t’il.



«Nous félicitons chaleureusement le Président Macky SALL pour cette importante et courageuse décision. C’est la réparation d’une grande injustice qui a duré plus de 40 ans. C’est aussi la marque de la lucidité du Président de la République. Son sens de l’écoute et son humilité lui ont permis de prendre cette décision qui a une haute portée sociale, politique et économique » a déclaré l’avocat. Promettant de revenir sur cette mesure, et sa portée, l’ancien ministre de l’intérieur de se dire persuadé que le Président de la République ne s’arrêtera pas en si bon chemin avec la restauration de la rémunération.



« Je reste convaincu qu’il ira jusqu’à la Revalorisation totale du Statut du Chef de Village qui est un maillon essentiel dans la chaîne de l’Administration Territoriale » dira-t-il en outre.



L’annonce du Chef de l’Etat de veiller à l’organisation d’élections libres et transparente les grands projets pour l’Art et la Culture ainsi que la main tendue et l’appel du Président de la République à tous les Sénégalais « sont également des axes majeurs du discours du 03 Avril » ajoute Me Ngom.



Pour finir assure la même source, le message du Président Macky Sall a ouvert de belles perspectives dans la marche vers l’émergence avec la réaffirmation de sa ferme volonté de répondre chaque jour davantage aux aspirations légitimes de toutes les couches des populations pour un développement inclusif et solidaire. « Outre les importantes réalisations dans le cadre du P.S.E, il a cité un certain nombre de mesures prises récemment dans ce sens (baisse de l’électricité, la transformation des titres précaires en titres fonciers, les réalisations hydrauliques forages etc.). Nous pensons qu’avec une telle vision nous allons tout droit vers la Démocratie Economique qui est notre credo au niveau de LCK » conclut le leader de la Coalition Sénégal Ça Kanam