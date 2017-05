Message du Président Macky Sall à l’occasion du mois béni de Ramadan

L’avènement du mois béni de Ramadan m’offre l’agréable occasion d’adresser à la communauté musulmane de notre pays et à toute la Oumma islamique mes chaleureuses félicitations.



En cette période sacrée de repentance et d’abstinence, j’ai une pensée pour toutes les personnes nécessiteuses, dont la condition vulnérable rappelle le message de solidarité et de partage que porte le Ramadan.



Puisse Allah, dans sa générosité infinie, conforter notre foi, agréer nos dévotions et vivifier en chacun de nous les valeurs essentielles de pardon et d’amour du prochain pour un monde de paix et de fraternité humaine.



Le Président



Macky Sall