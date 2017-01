Message du Président Abdoulaye Wade aux Lions du football

Le Président Abdoulaye Wade s’est réjoui en début de soirée des résultats de l’équipe nationale du Sénégal qui vient d'enregistrer sa première victoire de la CAN 2017 en battant la Tunisie. Il a exprimé sa fierté et sa joie aux des joueurs et à l’encadrement technique et dit partager avec tous les sénégalais cette belle victoire sur la Tunisie qui est une première dans notre histoire en phase finale d'une coupe d'Afrique des nations.

Le Président WADE a magnifié le génie sénégalais qui dans tous les domaines a seulement besoin d’encadrement adéquat pour s’affirmer et occuper des places de choix. Il exhorte les lions à garder le même élan de générosité dans l’effort, la discipline et la combativité pour continuer à représenter dignement notre pays à cette Coupe d’Afrique des nations afin de porter toujours très haut le drapeau national.

Il a terminé par dire, «Si le sport d’élite mérite d’importants moyens, il nous faut en même temps donner au sport de masse les chances de faire éclore des talents nouveaux dans toutes les disciplines ».

En avant et bonne chance aux ‘’Lions’’ ! a t-il conclu