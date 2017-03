Message du Président Abdoulaye Wade à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, Khalif Général des Tidianes

A Serigne Abdoul Aziz SY Al Amine, Khalif Général des Tidianes,



Je viens seulement d'apprendre le rappel à Dieu de mon frère et ami Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Grand Érudit, Khalif Général des Tidiane. Cheikh a toujours été pour moi un frère et un ami avec qui j'ai partagé joies et douleurs. Il a été un grand sénégalais et africain au cœur infiniment bon et pieux. Vous êtes le meilleur témoin de nos relations exceptionnelles.

En mon nom personnel ,

Au nom de mon épouse et de mes enfants Syndiély et Karim Wade

Au nom de toute ma famille

Et au nom de tous les militantes, militants et responsables du Parti Démocratique Sénégalais

A ses enfants, à vous et à tous les parents et fidèles de la confrérie des Tidianes je présente mes sincères condoléances.

En priant Allah le Tout Puissant, le Miséricordieux de le recevoir en son Paradis.



Votre frère,

Abdoulaye WADE