Message de félicitations et d’encouragement de Macky SALL aux Lionceaux qualifiés à la finale de la CAN U20

Très chers Lionceaux,



C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j’ai suivi votre match de qualification à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de Football des moins de vingt (20) ans et d’emblée, je voudrais adresser aux joueurs et aux membres de l’encadrement administratif et technique, mes félicitations et mes encouragements pour la combattivité, l’engagement et la détermination dont vous avez fait montre tout au long de la partie.



En accédant à ce niveau de compétition pour la deuxième fois consécutive, vous confirmez tout le potentiel et tout le talent qui sont en vous et qui augurent d’heureuses promesses pour votre groupe.



Cette performance vous place aujourd’hui, plus que par le passé, parmi les meilleures équipes africaines et il importe, dès à présent, d’endosser et de rehausser ce statut d’excellence par un comportement sportif irréprochable et par la conquête de l’ultime manche dont je ne doute point qu’elle mobilisera toute votre énergie.



Le privilège de porter et de pouvoir satisfaire l’exigence légitime des résultats du football sénégalais, au regard des immenses efforts consentis par le contribuable, n’a pas de prix et ne nécessite aucun répit ; c’est pourquoi, je souhaite, au soir de la finale de la CAN U20 de Zambie, que le nom du Sénégal puisse être inscrit en lettres indélébiles sur le toit de l’Afrique.



Que nos prières de succès et de réussite vous accompagnent.







Monsieur Macky SALL,



Président de la République