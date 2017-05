Mes Convictions sont inébranlables. Mon honneur n’abdique pas. Je ne suis l’avocat de personne ! (Par Gaston Mbengue)

Le vendredi 26 Mai 2017, j’ai été effectivement l’objet d’une agression de personnes encagoulées qui, armes à la main et les nerfs tendus, m’ont abreuvé d’insultes et de menaces de mort. Ces agresseurs tous masqués me reprochent mon engagement politique derrière le Président de la République Macky Sall à travers mon Mouvement Nangu Dogalu Yalla. Après avoir accompli leur sale besogne, ils ont pris la poudre d’escampettes sans laisser de traces en me sommant de ne plus défendre la Gouvernance en cours.



Loin de saper mon moral encore moins de me désappointer dans mon engagement lucide, libre et conscient, cette agression, ces insultes et ces menaces contre mon intégrité physique me galvanisent davantage et plus que jamais dans ma résolution à soutenir Macky Sall , Président de la République, pour l’accomplissement et le parachèvement de son programme pour un Sénégal qui gagne et va de l’avant.



Je voudrais exprimer mes remerciements à toutes les personnalités ministérielles et institutionnelles de la République du Sénégal pour leur soutien moral et leur encouragement. Je remercie les Guides religieux qui ont eu l’amabilité de me manifester leurs charitables affections en formulant à mon endroit des prières qui me couvent et me couvrent. A tous les membres du Mouvement Nangu Dogalu Yalla de tous les 45 Départements du Sénégal, j’exprime ma gratitude pour leurs fidélités et leurs le soutien.



Personnellement, je rassure mes camarades du Mouvement Nangu Dogalu Yalla, mes concitoyens de la mouvance présidentielle, l’ensemble des membres de ma grande famille du Ndiambour et tous mes amis de ma résolution à demeurer inextricable à mon choix. Dans le cadre d’une République libre et démocratique, dans le sillage de la Loi fondamentale du Sénégal, j’ai pris la résolution de soutenir le Président Macky Sall et je n’en démords pas.



Je ne suis l’avocat de personne. Je ne suis le défenseur de personne. Je ne suis qu’un homme de vérité qui combat le faux et la fausseté de ceux nient l’évidence. Je défends la vérité telle que je la constate et telle qu’elle s’impose.



Je suis Gaston Mbengue, homme de Foi inextricable à la Souveraineté divine et homme de conviction embrouillé dans les valeurs et les vertus de la Nation sénégalaise. Je suis et je demeure un homme d’honneur qui ne recule pas, ne fléchit pas et ne rompt jamais.

Dans la lutte du Peuple pour le triomphe des valeurs, l’honneur n’abdique pas. Je ne suis pas et je ne serai jamais de ceux incarnent la négation de toute morale et de tout courage. Je n’affronte jamais l’adversaire par procuration. Les intimidateurs qu’aucune éthique n’illustre, les infâmes filous encagoulés et les craintifs peureux qui s’engloutissent dans des masques de couards ne peuvent et ne vont jamais me dévier de ma voie.



Que ceux –là dont l’identité se confond avec la pire lâcheté sachent que le Sénégal est un Etat de Droit. A ce titre, j’ai pris toutes mes responsabilités et j’ai une confiance absolue en la Justice de mon pays et en ses forces de sécurité. J’assume mes devoirs et j’endosse mes droits. Dans le combat pour le triomphe des valeurs républicaines que je mène à l’instar des patriotes lucides et dans la lutte pour la plénitude de l’émergence économique et sociale que vise le Président Macky Sall, personne n’est trop petit pour vaincre, ni trop grand pour mourir.



Gaston Mbengue

Président Mouvement

Nangu Dogalu Yalla