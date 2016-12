Mermoz : Les risques d’effondrement de mur encore réels

Alors que l’on épilogue encore sur la mort dans des conditions insupportables et douloureuses de quatre enfants à la suite de l’effondrement d’un mur à Mermoz, Alioune Tall, 1er adjoint au maire de la commune de Sacré-Coeur, a encore alerté sur les risques réels qui prévalent dans ce quartier. «Les populations sont toujours en danger. Et à tout moment, l’autre mur peut aussi s’affaisser», signale-til. Pour l’heure, la mairie a interpellé le Préfet pour que des mesures idoines soient prises afin que pareille situation ne se reproduise plus au niveau de la commune. D’ailleurs, l’idée d’enclencher des poursuites judiciaires n’est pas écartée. «Au niveau de la mairie, nous cherchons des possibilités d’accord avec les populations pour donner une suite judiciaire à cette affaire», souligne l’adjoint de Barthélémy Dias.